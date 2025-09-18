Решение министерство приняло по итогам рассмотрения всех представленных на конкурс материалов

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ продлило полномочия Ольги Бахмет на должности генерального директора Карельского научного центра РАН. Такое решение Минобрнауки приняло по итогам рассмотрения всех представленных на конкурс материалов, сообщается на сайте КарНЦ.

"Министерство науки и высшего образования РФ по результатам рассмотрения материалов конкурса на должность генерального директора Карельского научного центра РАН продлило полномочия Ольги Бахмет в качестве исполняющего обязанности генерального директора КарНЦ РАН", - сказано в сообщении.

Выборы на должность гендиректора КарНЦ РАН состоят из ряда этапов, кандидаты проходят многоуровневые проверки. Сразу после выдвижения кандидатуры согласует Российская академия наук. Помимо формальных требований, оценивается профессиональный уровень претендентов и их научные достижения. После согласования они допускаются для участия в конкурсе. Далее проводится голосование сотрудников КарНЦ за кандидатов. На завершающем этапе они проходят проверку по линии различных федеральных ведомств и служб.

Кандидатура Александра Крышеня, получившая по результатам тайного голосования работников КарНЦ наибольшее количество голосов, не прошла положенные согласования и на этом основании не была одобрена министерством. Кандидатура Юрия Заики также не была поддержана, так как он набрал в ходе голосования наименьшее количество голосов из трех претендентов.

"Учредитель сделал свой выбор, и я обязуюсь достойно выполнять возложенные на меня обязанности генерального директора центра. Проведенные в ходе конкурсной процедуры многочисленные встречи с коллективом центра позволили мне лучше понять проблемы работников, надеюсь, и сотрудникам сопоставить свои планы с планами развития науки в стране и Карелии. Нас ждут преобразования, заявленные в программных документах. При этом в новой программе развития центра будут учтены все рациональные предложения, высказанные в ходе избирательной кампании", - приводят слова Бахмет в КарНЦ.

По результатам проверок было указано, что Александр Крышень не имеет права исполнять обязанности руководителя в организациях, подведомственных Минобрнауки России. Таким образом, он не только не поддержан на должность руководителя центра, но и покидает пост директора института леса, добавили в КарНЦ.