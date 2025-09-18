Облачность в Москве может помешать увидеть затмение Венеры

Венеру ненадолго закроет собой Луна

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Луна в пятницу днем ненадолго закроет собой Венеру. Явление можно будет увидеть над западным горизонтом на небе Москвы и других городов Европейской части России, но прогнозируемая облачность скорее всего сделает его ненаблюдаемым, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Согласно данным на сайте Росгидромета по состоянию на 18 сентября, в пятницу днем в Москве и Санкт-Петербурге ожидаются облачная погода и небольшой дождь, которые могут помешать увидеть исчезающую Венеру.

"19 сентября произойдет видимое на светлом небе в Европейской части России <…> покрытие Луной Венеры. Самое интересное будет наблюдаться в бинокль или телескоп в моменты, когда Венера скрывается и появляется из-за диска Луны - это около 15:18 и 16:13 по московскому времени. Смотреть нужно в сторону западного горизонта. Но завтра обещают пасмурную погоду [в Москве], поэтому ничего не увидим", - сказала ученый корреспонденту ТАСС.

В случае ясной погоды астроном посоветовала жителям Москвы начинать наблюдения заранее, около 15:00 мск, чтобы успеть отыскать на светлом небе тонкий серп Луны и яркую Венеру.

Событие также наблюдается в Европе, Африке, Канаде, Гренландии и Азии.