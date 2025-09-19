Разработка принадлежит специалистам Казанского федерального университета

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) разработали комплексную цифровую модель уникального озера Тургояк на Южном Урале. Модель позволит экологам прогнозировать и отслеживать пути миграции загрязняющих веществ в водоеме, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

По словам старшего научного сотрудника Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Лины Косаревой, озеро Тургояк, которое часто называют "младшим братом Байкала" за чистоту воды, является памятником природы и нуждается в особой защите.

"Мы построили цифровую модель рельефа озерной системы Тургояк и его обрамления. Она демонстрирует геологические, топографические и гидрологические характеристики озера. Цифровое моделирование реализовано в среде ГИС на основе доступных картографических материалов по геологическому строению, топографии местности и батиметрических исследований озера", - цитирует пресс-служба слова Косаревой.

Результаты моделирования показали, что общая площадь водосбора озера Тургояк составляет 52,5 кв. км и состоит из 43 водосборных областей, из которых четыре являются крупными - водосборы рек Бобровки, Кулешовки, Липовки, Моховой и Пугачевки. Четыре водосбора составляют 81% от всей области водосбора озера Тургояк. Было установлено, что главным поставщиком осадочного материала являются четвертичные отложения.

Отмечается, что созданная модель систематизирует информацию и имеет ключевое значение для понимания геологического строения региона. Главное ее практическое применение - экологический мониторинг. "Подобные модели очень нужны тем, кто занимается экологическими исследованиями и оценкой рекреационной нагрузки. С помощью них можно, к примеру, отслеживать пути миграции загрязняющих веществ, поступающих в озеро", - подчеркнула Косарева.