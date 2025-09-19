Решение позволит автоматизировать процесс опыления, интегрируя агродроны в систему "умного сельского хозяйства", сообщили в пресс-службе Университета 2035

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда Университета Иннополис представила прототип "умного" бака для сельскохозяйственного дрона, позволяющего измерять уровень раствора для обработки полей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Университета 2035.

Разработка создана в рамках федерального проекта "Кадры для БАС", оператором которого выступает Университет 2035.

"Команда студентов Университета Иннополис создала систему, которая с помощью поплавкового датчика позволяет контролировать расход жидкости в баке БПЛА. Это поможет агродрону оптимизировать полетное задание: за счет более точного расчета объема вносимого раствора он сможет своевременно возвращаться на дозаправку. Это повышает эффективность обработки полей", - сообщили ТАСС в организации.

Решение станет частью подвесного оборудования коммерческих дронов и позволит автоматизировать процесс опыления, интегрируя агродроны в систему "умного сельского хозяйства", уточняют авторы.

"Ключевым результатом мы считаем создание работоспособного опытного образца, адаптированного под реальные требования компании: студенты не просто провели теоретическое исследование, а создали узел, который будет использоваться в действующих летательных аппаратах", - пояснил Александр Малолетов, директор Института робототехники и компьютерного зрения Университета Иннополис, руководитель молодежной инженерной команды.