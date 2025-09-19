Синий свет дает организму сигнал о том, что наступает период бодрствования

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ученые пришли к выводу, что избыток света синего спектра искусственного и природного происхождения неблагоприятно влияет на жителей Арктики в зимний период. Его воздействие увеличивается в вечерние часы и приводит к росту плохого холестерина и другим изменениям, рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Коломейчук.

Синий свет дает организму сигнал о том, что наступает период бодрствования. Он исходит как от естественных источников, так и от искусственных, например гаджетов. Избыток такого света в позднее время активирует одноименный рецептор, нарушает биологический ритм и негативно сказывается на здоровье человека. Особенно актуальна эта проблема в экстремальных световых условиях Арктики, где есть белые и полярные ночи, выяснили ученые.

"В северных регионах помимо искусственного светового загрязнения присутствует и естественное. У нас возникает избыток света синего спектра, который является, так сказать, вредоносным и неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье. Наиболее опасным для человека оказался диапазон с 21:30 до 01:00 в зимний период. На это время приходится фаза максимального воздействия света синего спектра", - отметил ученый.

При исследовании использовались актиграфы. Это устройства, напоминающие наручные часы, которые фиксировали циклы сна и бодрствования, световое воздействие, температуру тела, а также движение человека. За основу брались недельные и суточные данные в период весеннего и осеннего равноденствия, а также зимнего и летнего солнцестояния. Таким образом удалось охватить моменты максимального и минимального периода солнечной активности. Полученные результаты позволили ученым выявить сезонные изменения.

В вечернее время зимой у исследуемых наблюдался избыток глюкозы, а также повышение уровня плохого холестерина и триглицерида. Высоким оставался и уровень гормона стресса - кортизола. Однако утром в период летнего солнцестояния наблюдается обратная ситуация. В это время был зафиксирован недостаток глюкозы.