Поселение Куровицы-9 могло вмещать несколько десятков человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и НИЦ "Актуальная археология" обнаружили и исследовали в Кингисеппском районе Ленинградской области укрепленное поселение эпохи неолита. Поселение Куровицы-9, датируемое IV тысячелетием до н. э., было окружено частоколом и могло вмещать несколько десятков человек, сообщили в пресс-службе ИИМК РАН.

"В ходе раскопок были исследованы остатки двух жилых площадок, каждая около 600 кв. м, размерами 20 х 30-35 м. Контур обеих по периметру был ограничен канавкой, маркирующей остатки частокольной стены. Вся жизнь в поселении проходила внутри стен - здесь располагались жилые зоны, очаги и кострища, вокруг которых найдены многочисленные развалы горшков, украшения, орудия труда", - привели в пресс-службе слова младшего научного сотрудника Центра спасательной археологии ИИМК РАН Андрея Городилова.

Куровицы-9 находится неподалеку от поселка Усть-Луга в нетипичном расположении - вдали от водоемов. Подобные труднодоступные участки люди начали активно осваивать лишь в железном веке и средневековье, когда возникла необходимость защищать жилища от внешних угроз. Для более ранней, первобытной эпохи гораздо характернее были небольшие стоянки, которые устраивали прямо у воды.

По данным пресс-службы, так как поселение было построено в месте, неудобном с точки зрения древнего человека, до и после него здесь никто не селился. Эта историческая изоляция сыграла на руку археологам, и ученым удалось исследовать сохранившийся культурный слой и впервые полностью реконструировать структуру древнего поселения.

По мнению ученых, столь крупные для первобытной эпохи постройки указывают на то, что в них располагались большие коллективы - одновременно здесь могли проживать несколько десятков человек. Поселение было построено представителями культуры ромбоямочной керамики, чья основная территория расселения находилась севернее, на территории Карелии. На побережье Финского залива эти люди были пришельцами. Вероятно, именно угроза межплеменных конфликтов и заставила их укрепить свое поселение.

Как отметили в пресс-службе, постройки уникальны для каменного века Северо-Запада России и представляют собой первые доказательства сложной организации пространства и возведения оборонительных сооружений в регионе. До раскопок в Куровицах считалось, что первые укрепленные протогородища на мысах в Ленинградской области появились лишь в эпоху поздней бронзы (в начале I тысячелетия до н. э.). Однако работа ученых доказала, что фортификации возникли здесь значительно раньше - уже в эпоху неолита, в первой половине IV тысячелетия до н. э. Ближайшие аналоги этому укрепленному поселению в столь ранний период известны лишь в Северной Финляндии на западе и за Уральским хребтом на востоке.