Начались испытания уникального роботизированного тренажера для реабилитации детей

Как пояснили разработчики, "Элик" оснащен электрическим мотором и системой подвесов, которые позволяют безопасно фиксировать пациента

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уникальный роботизированный тренажер "Элик" для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, созданный учеными Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), начал проходить клинические испытания в Детском центре физической реабилитации и спорта "Гросско". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

Разработка, представляющая собой гибрид эллиптического тренажера и велосипеда, призвана вернуть радость движения пациентам с ДЦП, травмами позвоночника, инсультами. "Любой ребенок остро нуждается в движении для своего физического и умственного развития. Особенно важно двигаться в вертикальном положении, так как это влияет на правильное формирование костно-мышечной и вегетативной нервной систем", - приводятся в сообщении слова директора центра "Гросско", ведущего научного сотрудника ВНИИФК Нины Гросс.

Как пояснили разработчики, "Элик" оснащен электрическим мотором и системой подвесов, которые позволяют безопасно фиксировать пациента. Тренажер способен не только перемещаться со скоростью до 20 км/ч, но и обеспечивать тренировку рук и ног для тех, кто не может двигаться самостоятельно. Это помогает укреплять мышцы и улучшает кровообращение.

Идея проекта принадлежит выпускнику МИФИ Льву Новикову из конструкторского бюро "Движ.Тех", а техническая реализация была выполнена учеными и студентами университета. По словам разработчиков, тренажер сочетает функционал дорогостоящего экзоскелета, но при этом значительно дешевле. Уже поступили запросы из других медицинских центров.