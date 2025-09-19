При этом афтершоковый процесс в настоящий момент идет по типичному сценарию, свойственному большинству сильных землетрясений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Ученые не исключают повторения на Камчатке афтершока после мощного подземного толчка 30 июля магнитудой до 7,5. При этом афтершоковый процесс в настоящий момент идет по типичному сценарию, свойственному большинству сильных землетрясений, сообщил ТАСС директор камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

"Афтершоковый процесс развивается как положено, это нас радует, когда все идет по типичному сценарию, свойственному большинству сильных землетрясений. Есть основания надеяться, что подземный толчок утром 19 сентября был тем самым сильным афтершоком, так как мы предполагали, что в горизонте двух месяцев он случится. Но при этом мы не можем исключать вероятность повторения сейсмособытия магнитудой до 7,5 в ближайшее время", - рассказал ученый.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошел на Камчатке в 06:58 (21:58 18 сентября мск). Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой шесть баллов, многие, несмотря на раннее утро, выбежали на улицы. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что данные о разрушениях не поступали, однако, все службы переведены в режим повышенной готовности. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, по сообщению министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева в устья реки Налычево зашла волна около 30 см. Угроза цунами была снята через несколько часов. В соцсетях жители края делятся кадрами разбитой посуды и повреждениями штукатурки.