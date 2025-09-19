Пьяные летучие мыши и тефлоновая диета. Названы лауреаты Шнобелевской премии — 2025

Определены лауреаты Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) 2025 года, ее также называют Антинобелевской.

ТАСС собрал список лауреатов.

Премия в области биологии

Ее получили японские ученые за исследование того, могут ли коровы с полосатым камуфляжем избежать укусов мух. Они выяснили, что нанесение черно-белых полос на них помогает в борьбе с насекомыми, поскольку кровососущие реже атакуют таких животных. Осталось выяснить, какие именно полосы — черные или белые — их отпугивают.

Премия в области литературы

Ее заслужил покойный американский доктор Уильям Бин за то, что вел постоянную запись и анализ скорости роста одного из своих ногтей на протяжении 35 лет. Награду за медика получил его сын Беннет.

Премия в области психологии

Ее присудили польскому и австралийскому ученым Марчину Заенковскому и Джильсу Гиньяку за исследование того, что происходит, когда нарциссам говорят об их интеллекте. Они выяснили, что на короткое время у них вырастает самовосприятие интеллекта (те считают себя и красивыми и умными) и проявляется "грандиозный" нарциссизм.

Премия в области диетологии

Ученых из Нигерии, Того, Италии и Франции наградили за изучение того, какую пиццу предпочитают радужные агамы. Исследование показало, что ящерицы в Того предпочитают пиццу "Четыре сыра" вместо охоты за членистоногими.

Премия в области педиатрии

Американским биохимикам вручили премию за исследование влияния чеснока в рационе матери на запах грудного молока. Оно показало, что младенцы дольше сосут грудь, когда молоко имеет чесночный привкус.

Премия в области химии

Ученых из Израиля и США наградили за исследование так называемой тефлоновой диеты. Ученые изучали добавление в пищу политетрафторэтилена (ПТФЭ) в качестве низкокалорийного наполнителя для чувства сытости. Эксперимент на мышах показал потерю веса в соотношении 1:3.

Премия мира

Ученые из Европы и Великобритании получили награду за исследование того, как небольшое количество алкоголя улучшает беглость речи на иностранном языке. Эксперимент проводился с немецкими студентами, изучающими голландский язык, а их диалоги оценивали его трезвые носители.

Премия в области инженерии

В этой номинации наградили ученых из Индии за анализ того, как зловонная обувь влияет на удобство использования обувных стоек.

Премия в области авиации

Команда исследователей из Израиля, США и Колумбии стала лауреатом за изучение влияния алкоголя на способность летучих мышей летать и использовать эхолокацию. Теперь стало известно, что под воздействием алкоголя летучие мыши становятся менее координированными, как и люди. Учитывая, что нетопыри и так летают зигзагами, траектории подвпивших мышей становятся совсем непредсказуемыми.

Премия в области физики