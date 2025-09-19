Создана система для определения эффективности спортсмена по движению его глаз

Разработку можно применять в командных видах спорта, таких как хоккей на льду, хоккей с мячом, футбол и баскетбол

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Научно-технологического университета "Сириус" разработали систему, которая позволяет понимать, как спортсмены командных видов спорта воспринимают игру, реагируют на нагрузку и управляют своим телом по движению глаз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ученые из Научно-технологического университета "Сириус" представили систему, впервые объединяющую когнитивные, антропометрические и физиологические параметры для объективной оценки эффективности и выдачи рекомендаций по тренировкам для спортсменов командных видов спорта. В основу программы лег комплексный анализ: от траектории движения глаз при сложных зрительных задачах до соотношения мышечной массы и относительной мощности работы спортсмена. Полученные данные объединяются в единый цифровой профиль игрока, учитывающий не только результаты, но и когнитивные паттерны внимания и восприятия, лежащие в основе принятия игровых решений", - говорится в сообщении.

Система включает в себя шлем виртуальной реальности, оснащенный специальным прибором - окулографом, способным отслеживать малейшие движение глаз с точностью до нескольких миллисекунд.

Уточняется, что систему можно применять в командных видах спорта, таких как хоккей на льду, хоккей с мячом, футбол и баскетбол.

Как отмечают в пресс-службе, разработка позволяет перейти от традиционной статистики к пониманию того, как игрок воспринимает игру, реагирует на нагрузку и управляет своим телом. "Система помогает выявить параметры, которые вносят ключевой вклад в результативность, а также факторы, ограничивающие эффективность игры. Ключевым элементом системы является интеграция разнородных показателей в комплексный цифровой профиль, где к каждому показателю добавлены практические рекомендации: какие качества развивать, что в спортивной подготовке требует коррекции для выхода на новый уровень игры", - приводятся в сообщении слова соавтора разработки, старшего научного сотрудника Научного центра генетики и наук о жизни Университета "Сириус" Яна Бравого.