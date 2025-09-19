МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Астрономы впервые изучили атмосферу Сатурна при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" во время одной из вспышек полярных сияний, что помогло им обнаружить сложные структуры в верхних и нижних слоях его газовых оболочек, в том числе своеобразную "шестиконечную звезду" и набор из связанных друг с другом темных пятен. Об этом сообщила пресс-служба Европейского планетологического конгресса (EPSC).

"Мы впервые воспользовались возможностью проследить при помощи камер "Джеймса Уэбба" за сиянием атмосферы Сатурна во время одной из вспышек полярных сияний в инфракрасной части спектра. Вместо равномерного свечения мы обнаружили сложные узоры из "бусин" и звезд в разных прослойках атмосферы Сатурна, которые могут быть связаны друг с другом несмотря на огромную разницу в их высоте", - пояснил профессор Нортумбрийского университета (Великобритания) Том Столлард, чьи слова приводит пресс-служба EPSC.

Астрономы совершили это открытие проведении первых в истории длительных наблюдений за Сатурном при помощи инфракрасных камер телескопа "Джеймс Уэбб". Он направлен в сторону северного полюса планеты на протяжении десяти часов, в ходе которых атмосфера Сатурна была "подсвечена" вспышкой полярного сияния. Это помогло ученым детально изучить ее структуру и проследить за тем, как она менялась с течением времени.

Полученные "Джеймсом Уэббом" снимки указали на присутствие в ионосфере Сатурна набора из загадочных темных структур, которые ученые назвали "бусинами", связанных друг с другом и реагировавших на вспышку полярного сияния не так, как окружающие их скопления газа. Эти "бусины" оставались стабильными на протяжении нескольких часов, однако впоследствии их положение в атмосфере значительным образом менялось.

В верхних слоях стратосферы Сатурна, расположенных на 500 км глубже этих "бусин", планетологи обнаружили еще одну загадочную темную структуру, похожую по форме на шестиконечную звезду, у которой отсутствовали два из шести лучей. Пока у астрономов нет объяснений тому, как возникли и те, и другие аномалии, однако при этом они предполагают, что они связаны друг с другом и процессами в еще более глубоких слоях атмосферы планеты-гиганта.

В частности, астрономы отмечают, что эти структуры могут быть связаны с другой необычной особенностью Сатурна - шестиугольным "вечным" ураганом диаметром в 30 тыс. км, который вращается вокруг северного полюса планеты-гиганта как минимум несколько десятков лет. Он расположен еще глубже, чем обнаруженная "Джеймсом Уэббом" шестиконечная звезда и набор из "бусин", что говорит о наличии еще большего числа связей между процессами во внешних и глубинных слоях атмосферы Сатурна, подытожили ученые.