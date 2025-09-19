Как отметил Александр Козлов, ученые "вне политики, они всегда достигают тех результатов, того труда, который нужен всему мировому сообществу"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские ученые, занятые исследованиями Арктики, приглашают к сотрудничеству коллег со всего мира, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Мы ждем ученых со всего мира - работать вместе, обмениваться. Потому что у ученых <…>, они вне политики, они всегда достигают тех результатов, того труда, который нужен всему мировому сообществу", - сказал министр на презентации "Арктического досье" в Национальном центре "Россия".

Российская научная инфраструктура

Как напомнил Козлов, ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) провели более тысячи арктических экспедиций за 105 лет его деятельности. "Ведущим центром по полярным исследованиям выступает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета. За 105 лет работы проведено больше одной тысячи экспедиций в Арктику", - рассказал министр.

На Севере у России имеется четыре основных научных базы. Первая из них - на архипелаге Северная Земля, где стационар на мысе Баранова работает круглый год, изучая динамику льдов, геомагнитные и атмосферные явления. Второй научный центр расположен на архипелаге Шпицберген, где в поселке Баренцбург центр спутникового мониторинга принимает и обрабатывает космическую информацию и за неделю дает около 3 600 снимков высокого расширения.

Третья база, как отметил министр - гидрометеорологическая обсерватория в Тикси, наблюдающая за атмосферными процессами. Четвертый центр - дрейфующий: самодвижущаяся ледостойкая платформа "Северный полюс". В ее программе более 50 видов исследований и наблюдений в области метеорологии, океанографии, ледоведения, геофизики, гидробиологии, геологии.

Также министр отметил, что по всей Западной и Восточной Арктике раскидано более 200 гидрометеорологических пунктов, 54 из них - в акватории Северного морского пути. В 2024 году было модернизировано семь труднодоступных станций, и до 2027 года планируется обновить еще 40 объектов на островах и прибрежных точках. Два года назад появилась система фонового мониторинга многолетней мерзлоты. Пробурено 78 термометрических скважин, всего их будет более 140.

"Арктическое досье" - национальный доклад о вкладе Российской Федерации в восстановление экосистем Арктики, подготовленный при поддержке профильных министерств, научных институтов и бизнеса, представляет собой первый официальный отчет России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 годы).