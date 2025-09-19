Психологическая разгрузка происходит через тактильные ощущения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали кольцо, которое за счет подвижных элементов помогает снижать тревожность и справляться со стрессом. Результаты работы опубликованы в научном журнале "Технологии и качество", сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Психологическая разгрузка обеспечивается через тактильные ощущения: кольцо, надевающееся на два пальца, включает подвижные элементы, которые можно вращать. Такая активность способствует лучшей концентрации внимания и успокаивает, поясняют авторы.

"Аксессуар выступает ежедневным помощником в борьбе со стрессом. Он может стать поддержкой для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), повышенной тревожностью или просто для тех, кто много работает за компьютером и нуждается в тактильной разгрузке", - сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Дизайн кольца сочетает традиционные орнаменты. По словам автора проекта, студентки РТУ МИРЭА Анны Бабич, аксессуар сделан из недорогих материалов - серебра 925 пробы, фианитов и поделочных камней.

"Конструкция продумана так, чтобы его было удобно носить каждый день, а производство можно легко масштабировать", - отметила она.