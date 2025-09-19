Причина гибели животных разная

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали гибель 10 из 75 мышей, находившихся в спускаемом аппарате биологического спутника "Бион-М" №2. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Спускаемый аппарат приземлился 19 сентября в 11:00 мск в Оренбургской области по итогам пребывания в космосе в течение 30 суток. "По результатам: из 75 мышей 10 мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные, конечно не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли. В целом, я думаю, мы можем поздравить наших ученых с блестящим результатом на данном этапе", - говорится в комментарии Орлова в Telegram-канале ИМБП.

Он подчеркнул, что посадка "Бион-М" прошла штатно. "Были, конечно, некоторые элементы, которые доставили беспокойство ученым. Но это, в общем-то, нормальная рабочая ситуация. Надо поблагодарить местную администрацию, которая подключилась к решению вопроса с тушением пожара (возгорание сухой травы) на месте посадки. Я хотел бы поблагодарить за высокую организацию работ и поисково-спасательные службы Росавиации и Министерство обороны", - добавил директор ИМБП.

Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа.