Разработка позволяет использовать масла вторично и может быть особенно полезна на селе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Студенты Приморского государственного аграрно-технологического университета (ПримГАТУ) создали установку для регенерации отработанных технических масел, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Новая разработка позволяет использовать масла вторично и может быть особенно полезна на селе, даже малым фермерским хозяйствам.

"Студенты Инженерно-технологического института ПримГАТУ разработали инновационную установку для регенерации отработанных масел. Установка поможет сельхозтоваропризводителям перерабатывать отработанные масла для их повторного использования", - отметили в пресс-службе.

До сих пор, по словам разработчиков, эта проблема решается недостаточно эффективно. Так, в Приморском крае большинство малых фермерских хозяйств вынуждены решать проблему отработанных масел сельскохозяйственной техники "стихийно", путем утилизации либо простейшей фильтрации и сжигания. Между тем, традиционные методы регенерации, такие как вакуумная дистилляция или кислотно-щелочная очистка, являются энергоемкими и дорогими, требуют использования агрессивных химических реагентов.

Разработка ПримГАТУ производит многоступенчатую физико-механическую обработку, включающую предварительную сепарацию и фильтрацию для удаления воды и крупных механических частиц, испарительно-конденсационный модуль для извлечения основной фракции базового масла, а также для удаления легких фракций и паров воды. Патент защищает конструкцию установки, которая обеспечивает качество восстановленного масла, соответствующее требованиям для повторного применения.

"Установка предназначена для удаления механических примесей, воды и смолистых образований, что позволяет многократно увеличить жизненный цикл смазочных материалов. Нашей целью было предложить наиболее приемлемое с точки зрения цены и качества решение проблемы обращения с нефтепродуктами в аграрном производстве", - рассказал руководитель проекта доцент Александр Редкокашин.