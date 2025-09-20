Белоруссия поддерживает формирование глобальной среды для развития науки

По словам президента республики Александра Лукашенко, в современном мире технологии и инновации играют ключевую роль в развитии экономики

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Белорусская сторона поддерживает инициативы по формированию справедливой глобальной среды для развития науки и техники. Об этом говорится в приветствии президента Белоруссии Александра Лукашенко, направленном участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума.

"Мы поддерживаем инициативы по международному сотрудничеству в области формирования открытой, справедливой, беспристрастной и недискриминационной глобальной среды для научно-технического развития. Беларусь готова внести свой посильный вклад в развитие инноваций на благо всех стран мира для достижения важной цели, обозначенной председателем КНР, - создания сообщества единой судьбы человечества", - приводит текст приветствия пресс-служба главы государства.

По словам лидера республики, в современном мире технологии и инновации играют ключевую роль в развитии экономики, повышении конкурентоспособности стран, улучшении благосостояния народов.

"Республика Беларусь, следуя мировым тенденциям, особое внимание уделяет вопросам цифровой трансформации экономики, развитию ее высокотехнологичных секторов и региональных брендов. Наша страна гордится своей инновационной инфраструктурой - сетью технологических парков, охватывающих все регионы, а также демонстрирует серьезные успехи в сфере информационных технологий, признанные на мировом уровне. Мы наращиваем компетенции в микро- и наноэлектронике, приборостроении, промышленных биотехнологиях и электротранспорте. Именно в Беларуси создан самый большой карьерный самосвал на планете", - отметил Лукашенко.