В город приедут 1 200 китайских студентов в рамках соглашения о реализации совместных образовательных программ "3+2", заключенного ТГУ с институтами Чанчжоу и Ухани

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Интенсив для изучения русского языка разработали в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) для студентов из Китая, которые приедут учиться в вуз в 2027 году. Трехлетняя языковая программа предполагает очный и онлайн-форматы, учитывает специфику направлений обучения в университете и особенности территории его расположения, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Интенсив по русскому языку разработали в ТГУ для студентов из Китая, которые приедут учиться в российский вуз в 2027 году. Русский студентам необходим для очного обучения в ТГУ", - сообщили в вузе.

В Тольятти приедут 1 200 китайских студентов в рамках соглашения о реализации совместных образовательных программ "3+2", заключенного ТГУ с институтами Чанчжоу и Ухани. В текущем учебном году языковую подготовку по программе ТГУ пройдут 29 студентов второго курса Чанчжоуского профессионально-технического института мехатронной технологии. В 2026 году к изучению русского приступят еще 200 студентов из института в Чанчжоу и Хубэйского профессионально-технического института водного хозяйства и гидроэнергетики. Для расширения возможностей сотрудничества ТГУ готовится к вступлению в Ассоциацию вузов Приволжского федерального округа РФ и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР "Волга-Янцзы".

Особенности языковой программы

Языковая программа, разработанная в ТГУ, гибридная. Она предполагает обучение в очном и дистанционном форматах. В первый год подготовку проведут китайские преподаватели по специальной программе. Затем очный интенсив в Китае проведут российские педагоги. Следующий этап - онлайн-обучение и тренажер для самостоятельного изучения языка, использующий искусственный интеллект для адаптации под индивидуальные потребности студента.

"Существующие на рынке онлайн-курсы русского языка для иностранцев нам не подошли, так как в ТГУ студенты приедут осваивать профессии инженера и программиста. Мы учли это при разработке нашей программы. Задания содержат, в том числе узкоспециализированную лексику и терминологию", - пояснила заведующий кафедрой "Филология, лингвоэкспертология и медиакоммуникации" ТГУ Ольга Паршина.

Молодые люди, еще находясь на родине, смогут внести в изучение языка специфику, которая затем потребуется при очном обучении выбранной профессии. Кроме того, программа содержит модуль, рассчитанный на изучение русского языка с нуля, он содержит базовые бытовые слова, фразы и ситуации, которые помогут быстро войти в языковую среду. За счет размещения модуля в системе "Росдистант" преподаватели смогут видеть результаты занятий студентов и корректировать формат онлайн-занятий с учетом их потребностей. Одно из ключевых отличий образовательного модуля, разработанного в ТГУ, от существующих аналогов - акцент на географию Самарской области - региона, где студенты из Китая будут учиться. По замыслу разработчиков, это позволит донести до китайских студентов особенности менталитета, традиций и культуры в регионе, сделать обучение более эффективным.