Специалисты провели анализ зубов тел 13 военных

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Ученые провели анализ ДНК из зубов 13 солдат, тела которых находились в братской могиле наполеоновской армии в Вильнюсе, и обнаружили два вида опасных бактерий. Они могли привести к гибели многих участников военной кампании 1812 года, сообщило 14 сентября испанское издание ABC.

В каждом из обследованных тел обнаружены боррелия возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонелла паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются со вшами и другими паразитами.

Уточняется, что брюшной тиф не упоминался в исторических источниках о Наполеоновских войнах, однако исследователи полагают, что его могли не заметить в силу неспецифичности и разнообразии симптомов.