Оба плазменных облака прошли мимо планетных орбит

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Двойной выброс протуберанцев, размер которых примерно в 70 раз больше Земли, произошел во время солнечного затмения. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, отметив, что облака плазмы прошли мимо планетных орбит.

Синхронный выброс с Солнца двух огромных протуберанцев зафиксировали 21 сентября благодаря нескольким космическим аппаратам, кторые следят за звездой, говорится в сообщении. Размеры каждого из протуберанцев, которые удалось зарегистрировать, составили около 1 млн км, что примерно в 70 раз больше размера планеты Земля. Это событие началось около 22:30 мск одновременно с максимальной фазой солнечного затмения, которые наблюдалосьв тот момент в южном полушарии Земли.

По информации сообщения, это первое событие подобного масштаба, произошедшее в сентябре, которое подтверждает сохранение у Солнца больших запасов энергии, несмотря на спад его активности.

В свою очередь ученые уточнили, что оба плазменных облака прошли мимо планетных орбит.

О солнечном затмении

Второе в этом году частное затмение Солнца, ненаблюдаемое в России и других странах Северного полушария Земли, происходило 21 сентября с 20:30 и до 00:54 по московскому времени.