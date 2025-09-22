Российские ученые обратили внимание на то, что зависимый от витамина B1 обмен веществ в органах меняется в течение суток, что может влиять на характер его усвоения и потребления телом людей и других млекопитающих

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские молекулярные биологи выяснили, что эффективность усвоения витамина B1 организмом значительным образом зависит от того, в какой фазе суточных ритмов находится человек в момент введения этого вещества. Это следует учитывать при изучении его действия на мозг и кровеносную систему, а также при лечении пациентов с нехваткой витамина B1, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Наши данные помогут лучше понять метаболические и физиологические изменения, происходящие при приеме высоких доз тиамина. Это поможет улучшить рекомендации по приему тиамина при расстройствах нервной системы, вызванных его дефицитом, а также у возрастных пациентов", - пояснил старший научный сотрудник Института физико-химической биологии МГУ им. Ломоносова Василий Алешин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, витамин В1 (тиамин) играет важную роль в регуляции метаболизма в организме людей и других млекопитающих, а также он является основой для синтеза нескольких молекул, играющих важную роль в работе многих ферментов. Недостаток тиамина в организме человека способствует развитию многих заболеваний, в том числе болезни бери-бери, синдрома Корсакова и других нарушений в работе центральной нервной системы.

Российские ученые обратили внимание на то, что зависимый от витамина B1 обмен веществ в органах меняется в течение суток, что может влиять на характер его усвоения и потребления телом людей и других млекопитающих. Сведений об этом у биологов до настоящего времени не было, их Алешин и его коллеги восполнили во время наблюдений за тем, как введение тиамина в организм крыс в разное время суток влияло на работу связанных с витамином B1 ферментов в разных органах их тела.

Эти опыты указали на то, что характер поглощения тиамина, а также манера его использования, сильным образом менялась в зависимости от фазы суточных ритмов. Так, ученые обнаружили, что только вечерние инъекции витамина приводят к повышению в мозге уровня его активной формы - тиаминдифосфата, участвующего в получении клетками энергии. Также, введение тиамина вечером позволило увеличить содержание тиаминдифосфата в сердце почти в 2,5 раза, тогда как инъекции в другое время суток не приводили к столь сильному приросту.

Также ученые обнаружили, что витамин В1 сильнее воздействовал на регуляторные ферменты при его введении в утреннее и вечернее время, и открыли другие закономерности, влияющие на его круговорот в организме. Понимание этого позволит медикам оптимизировать условий приема тиамина пациентами, в том числе больших доз препаратов на его основе, которые используются при лечении нарушений в работе нервной системы.