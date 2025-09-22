Эксперт Вольвач: Камчатка и Курилы находятся в опасной зоне после землетрясения

Замдиректора Крымской астрофизической обсерватории спрогнозировал повышенный риск цунами

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Зона повышенного риска цунами, где наиболее вероятны серьезные последствия сейсмических процессов, происходящих в районе Камчатки, охватывает этот полуостров, а также Курилы после землетрясения 18 сентября. Об этом сообщил замдиректора Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Александр Вольвач, опираясь на данные высокоточной методики прогнозирования, разработанной его командой.

Опасность цунами на восточном побережье Камчатского края и Курильских островов, объявленная после землетрясения, была отменена 19 сентября. При этом в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см, на территории Южно-Курильского района наблюдался подход волны до 15 см.

"Цунами-опасные зоны - прибрежные районы Камчатки и Курильской гряды, особенно при подводных землетрясениях", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозировании последствий землетрясения.

Вольвач отметил, что землетрясение произошло на стыке литосферных плит, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую. Это вызывает накопление напряжения и его периодический сброс в виде землетрясений.

Он пояснил, что ученые крымского учреждения могут делать такие прогнозы с высокой точностью, даже находясь далеко от места событий, благодаря авторской, недавно разработанной методике измерения и прогнозирования.

"Внутри земли есть магнитное поле, а мы разработали метод измерения его колебаний. Если смотреть трехмерно, то мы видим три оси, если очень сильно упростить, компоненты X, Y и Z. Вариации магнитного поля по этим компонентам показывают нам, что что-то назревает, [методика] позволяет раньше и точнее прогнозировать толчки. В частности, при землетрясении измерения Z-компоненты показывают направление, в котором будет идти вертикальный импульс, приподнимающий тектоническую плиту - а значит, провоцирующий волнения моря", - пояснил Вольвач, объясняя принцип прогнозирования цунами и зон риска.

О землетрясении

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.