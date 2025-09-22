Президент РАН рассказал о будущем кремниевой электроники

По словам Геннадия Красникова, она будет составлять основу микроэлектроники еще 15-20 лет

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Кремниевая электроника в ближайшие 15-20 лет, как минимум до 2040 года, будет составлять основу микроэлектроники. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Я могу так сказать, что сегодняшнее понимание того, что основы ближайшие на 15-20 лет, это, конечно, все-таки будут кремниевые основы. Но будут использоваться новые материалы, которые растут, это будут, скажем, фотонные технологии, гибридные системы с какими-то квантовыми [составляющими] под конкретные алгоритмы вычисления. То есть, вот это все будет интегрироваться, но кремниевая электроника в ближайшей перспективе, скажем, до 2040 года, она, конечно, будет составлять основу микроэлектроники", - сказал Красников.

Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября в научно-технологическом университете "Сириус". Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран.

