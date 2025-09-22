Самый цитируемый российский специалист, директор Института физики перспективных материалов УГАТУ Руслан Валиев, занял 869 позицию в мировом рейтинге

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В рейтинг ведущих ученых мира, авторов самых цитируемых исследований, опубликованных в ведущих научных журналах из каталога Scopus попали свыше 1 тыс. российских исследователей. В число самых цитируемых ученых из России попали физики Руслан Валиев, Григорий Воловик и Николай Кудряшов, а также химик Артем Оганов, говорится в рейтинге, опубликованном на сайте издательства Elsevier.

Профессор Стэнфордского университета Джон Иоаннидис еще в 2016 году подготовил новую методику для оценки значимости деятельности ученых в дополнение к широко используемому индексу Хирша. Созданный им подход учитывает многие особенности в современной научной деятельности, которые снижают объективность индекса Хирша, в том числе большое число публикаций, подготовленных крупными научными коллективами, а также существование многих методов "накрутки" рейтингов.

На базе этого подхода профессор Иоаннидис начиная с 2018 года публикует глобальные рейтинги цитирования ученых, для получения которых он анализирует все публикации в ведущих научных журналах мира, включенных в каталог Scopus, которые были размещены на страницах этих изданий с 1996 года по сей день. Конечным итогом этого анализа является таблица из 200 тыс. ныне живущих и уже усопших исследователей, на долю которых приходится топ-2% наиболее цитируемых публикаций.

В 2025 году в данный список попало 1 069 российских исследователей, причем самый цитируемый ученый из России, директор Института физики перспективных материалов УГАТУ Руслан Валиев, занял 869 позицию в мировом рейтинге. Также высокие позиции в рейтинге заняли профессор МГУ Аркадий Цейтлин, космолог Алексей Старобинский (умер в декабре 2023) и биолог Владимир Скулачев (умер в феврале 2023), ведущий научный сотрудник Института теоретической физики РАН Григорий Воловик, профессор "Сколтеха" Артем Оганов и профессор НИЯУ МИФИ Николай Кудряшов.

Также в число ведущих исследователей мира вошли сотни других представителей институтов РАН и российских исследовательских университетов, в том числе множество зарубежных ученых, работающих или работавших ранее в России. В частности, одну из самых высоких позиций в рейтинге занимает нейропсихолог Альфредо Ардила (умер в 2021 году), работавший вместе с основоположником нейропсихологии Александром Лурия (1902 - 1977), а также известный французский экономист Эрве Мулен, работающий в НИУ ВШЭ.