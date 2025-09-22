Министр науки и высшего образования отметил, что всего создано 940 лабораторий в России за последние четыре года

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Четыре передовых инженерных школы и 71 молодежная лаборатория непосредственно занимаются в России микроэлектроникой, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Хорошо себя зарекомендовал проект, который на слуху - мы считаем его флагманским - передовые инженерные школы. Почему о нем важно сказать в контексте того, что мы обсуждаем - четыре таких школы созданы непосредственно в области микроэлектроники. Это, конечно же, наш знаменитый МИЭТ (НИУ "Московский институт электронной техники" в Зеленограде - прим. ТАСС), это Южный федеральный университет, это университет Лобачевского Нижегородский и Воронежский государственный университет - четыре вуза с партнерами из отрасли", - рассказал министр.

Передовые инженерный школы - проект, обеспечивающий сотрудничество ведущих инженерно-технических вузов с индустриальными партнерами в лице ведущих промышленных компаний.

Говоря о молодежных лабораториях, министр подчеркнул, что этот проект дает возможность молодому человеку или девушке - кандидату наук или будущему доктору - создать свою будущую лабораторию и уникальный коллектив, получить на это хорошее финансирование. "Всего 940 лабораторий создано в России за последние четыре года, из них 71 так или иначе связана с темой микроэлектроники, и начиная со следующего года мы реализуем большую программу", - отметил Фальков.

Министр также напомнил, что в 2024 году учреждена специальная стипендия имени Камиля Валиева - одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. 50 лучших студентов и 30 лучших аспирантов получают по 55 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.

Российский форум "Микроэлектроника 2025" проходит с 21 по 27 сентября в научно-технологическом университете "Сириус". Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран. ТАСС - информационный партнер форума.