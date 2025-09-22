Ему было 73 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, профессор Александр Горбань умер на 74-м году жизни, сообщили в вузе.

"Всемирно известный ученый в области искусственного интеллекта, профессор ННГУ Александр Горбань скончался на 74-м году жизни", - говорится в сообщении.

Он руководил ключевыми проектами университета: мегагрантом "Масштабируемые сети систем ИИ для анализа данных растущей размерности" (2018-2020), "Надежный и логически прозрачный искусственный интеллект: технология, верификация и применение при социально-значимых и инфекционных заболеваниях" (2020-2022).