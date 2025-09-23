"Для кочевых народов характерна глубокая переработка всех имеющихся в их распоряжении немногочисленных ресурсов", поделился профессор Новосибирского государственного педагогического университета

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Изготовление защитных панцирей из стенок конских копыт можно считать одной из отличительных особенностей вооружения кочевых народов Евразии от древности до средневековья. Такими выводами с ТАСС поделился профессор Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Андрей Бородовский.

Долгое время шли споры о том, действительно ли у сарматов (древний союз ираноязычных кочевых племен, родственных скифам, которые с IV века до н. э. по первые века н. э. населяли степи Евразии от Дуная до Аральского моря) были доспехи из копыт. Главным аргументом для противников этой теории была ошибка древних авторов, которые писали, что сарматы не знали железа, поэтому и делали костяные доспехи, но археологи установили, что железо у сарматов было, а значит, и необходимости делать доспехи из других материалов у сарматов не имелось.

Однако во время экспедиций Бородовский находил доказательства того, что кочевые народы Южной Сибири и Монголии делали пластины из стенок конских копыт. "Для кочевых народов характерна глубокая переработка всех имеющихся в их распоряжении немногочисленных ресурсов, поэтому и срезаемые с копыт роговые пластины находили применение в изготовлении доспехов. В дальнейшем я планирую выявить локальные особенности обработки костяных пластин различных зон Евразии", - поделился с ТАСС эксперт.

В частности, в городище Чултуков Лог-9 (Горный Алтай) была обнаружена кость копыта лошади с длинными надрезами, относящаяся к гунно-сарматскому времени (1-я половина I тысячелетия н. э.). Радиоуглеродные датировки этого артефакта выполнены в Ягеллонском университете (город Краков, Польша).

Бородовский подчеркивает, что мотив конского копыта представляет собой отдельный пласт культуры кочевых народов, и его отголоском в том числе является сказка "Конек-Горбунок", автор которой - уроженец Сибири Петр Ершов.

"Кочевник испокон веков считал себя единым целым со своей лошадью. Отпечатки копыт использовались в качестве тамги еще в скифское время. В казахской культуре известны ударно-шумовые инструменты из копыт - аналог русских деревянных ложек. В кочевой среде возникают сказки о героях и их конях, потом они плавно переходят к оседлым народам, с которыми контактируют кочевники. Пересказанные Ершовым сказки кочевников стали теперь маркером русской сибирской культуры", - говорит профессор Бородовский.