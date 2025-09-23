Черная кошка — к беде; передавать вещи через порог — опасно; не свисти — денег не будет… Список негласных правил, которым мы следуем с самого детства, можно продолжать и продолжать. И у каждого своя история. Откуда приходят суеверия? И почему, несмотря на торжество научной мысли, люди по прежнему в них верят? Разбираемся

Люди тысячелетиями подвержены суевериям. Одно из первых свидетельств поведения, основанного на ошибочных причинно-следственных связях, относится к IV веку до н.э. В сочинении "Характеры" (319 г. до н.э.) древнегреческого философа Теофраста, ученика Аристотеля, есть зарисовка о суеверных людях:

Суеверный человек — тот, кто моет руки в трех источниках, опрыскивает себя водой из купели при храме, кладет лавровую ветвь в рот и лишь затем выходит на прогулку

С тех пор мало что изменилось: мы по-прежнему пугаемся черных кошек, плюем через левое плечо и избегаем свиста в доме. Однако почти за каждой приметой стоят вполне реальные исторические причины.

Черная кошка — разносчик чумы

Долгое время кошек наделяли божественным статусом. В Древнем Египте им поклонялись, в Древней Греции называли спутницами богини Луны Гекаты, а в Древнем Китае считали символом долголетия.

В Средние века отношение к кошкам изменилось: их стали считать дьявольскими тварями, столкновение с которыми — дурной знак. "Нечистый" статус был закреплен и юридически: 13 июня 1233 года папа Григорий IX выпустил буллу, положившую начало инквизиции и охоте на ведьм. В документе дьявол описывался как "наполовину человек, наполовину кошка".

Даже жизненно важную функцию кошек — ловлю мышей — трактовали мрачно: их охоту сравнивали с тем, как Сатана крадет души христиан.

Специалисты считают, что виной всему — независимый характер кошачьих. Историк Ирина Мецлер замечает, что в то время кошка не могла быть окончательно одомашнена, могла незаметно сбежать из дома и так же незаметно вернуться. Вероятно, средневековые люди неосознанно проводили параллели между свободолюбивыми животными и еретиками, которые бросали вызов ортодоксальной мысли и бродили сами по себе в интерпретации религии.

Окончательный удар по репутации кошек нанесла чума: их часто видели рядом с крысами — главными переносчиками заразы. Подробности никто не выяснял: кошек попросту убивали. И это только усугубляло эпидемию — популяция крыс росла, а вместе с ней и количество чумных блох.

В то же время появилось убеждение, что дьявол и ведьмы принимают облик черных кошек (черный цвет в иконографии был символом смерти). Так закрепилась примета: черная кошка, перебежавшая дорогу, — к беде. Церковь активно подпитывала этот страх, ведь встревоженные люди спешили к священникам за избавлением от "проклятия" — разумеется, не за бесплатно.

Черная кошка всегда приносит горе? В Японии черная кошка — символ удачи. Считается, что они отпугивают злых духов и защищают от преследования. Поэтому, например, популярны обереги манэки-нэко (керамическая фигурка в виде кота с поднятой лапкой) черного цвета. Показать ещё

"Не свисти — денег не будет!"

Свист связывают с чем-то недобрым во многих культурах: в Турции верят, что свист по ночам призывает дьявола, в Японии — что он кличет беду, а в Великобритании существует поверье о "семи свистунах" — духах — предвестниках смерти. Вера в них была настолько сильной, что шахтеры отказывались спускаться под землю, если слышали "потустороннее предупреждение".

В восточнославянской традиции свист тоже считался зловещим: он мог разгневать домового или привлечь злых духов. Считалось, что свистеть во время сева — к гибели урожая, а в некоторых губерниях верили, что так вызывают души умерших насильственной смертью. Церковь также осуждала свист, считая его языческим пережитком, символом праздности и пустой жизни. Недаром о человеке, растерявшем состояние, говорили: "просвистелся".

Есть и более рациональное объяснение поговорки. Лингвист Владимир Алпатов предполагал, что она возникла в XVI веке. Крестьяне и купцы носили во рту тонкие серебряные копейки, чтобы не потерять по дороге. Свист мог выбить монету, и товарищи предупреждали: "Не свисти — денег не будет". Со временем фраза стала пословицей.

"Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне лет осталось?"

Вера в то, что кукушка предсказывает судьбу, распространена по всей Европе и Азии. Традиция отсчитывать по кукушке, когда наступит брак, сколько впереди урожайных лет или когда вернутся из путешествия, восходит к Средним векам.

Для земледельцев кукушка также была важным ориентиром: ее пение означало приход весны и начало сева. А у славян-язычников птицу связывали с богиней Живой — покровительницей весны, рождения и смерти. Кукушка считалась посредником между миром живых и мертвых, поэтому у нее спрашивали "сколько мне осталось?".

В 2017 году европейские ученые решили окончательно расставить точки над "i" и выяснили, может ли кукушка предсказывать продолжительность жизни. Оказалось, что это действительно так. Исследователи заметили — чем больше слогов в песне кукушки, тем больше биоразнообразия региона. Это, в свою очередь, напрямую связано с качеством окружающей среды, благополучием сельского хозяйства, а значит, и с продолжительностью жизни человека. Получается, вера в пророческую кукушку не лишена оснований.

Пустые бутылки на стол не ставят

В старославянской культуре пустая утварь считалась зловещим символом — предвестником бедности, несчастья и смерти. Отсюда и поговорки: "Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана" или "Баба с пустыми ведрами — к беде".

Так, вероятно, возникла и примета о пустых бутылках. Но есть и другое объяснение. В XIX веке во Франции счет за выпивку выставляли по числу пустых тар на столе. Когда в 1814 году русская армия вошла в Париж, солдаты и казаки стали прятать их под стол, чтобы меньше платить. Отсюда могла пойти привычка убирать пустые бутылки.

Сложно сказать, какая из этих причин более "настоящая", но заверяем вас, ничего дурного из-за пустой баклашки на столе с вами не случится.

Вещи через порог не передают

Порог в славянской культуре символизировал границу между мирами — домашним и потусторонним. Под ним иногда хоронили некрещеных младенцев, а при выносе покойника гроб специально трижды ударяли о порог, чтобы мертвец попрощался с домом.

Отсюда выросло множество обычаев, в том числе — не здороваться и не передавать вещи на этом рубеже. Считалось, что такие "передачки" тревожат души умерших и кличут беду.

"Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук, чтоб не сглазить"

По словам Михаила Семенова, основателя Музея русских суеверий в Калининграде, обычай трижды плевать через левое плечо и стучать по дереву появился около 2 тыс. лет назад.

Славяне верили: на левом плече сидит бесенок Анчутка, а на правом — ангел-хранитель. Услышав добрые слова, нечистый старался все испортить. Громкий стук и плевки должны были его отпугнуть. Число три пришло из христианской традиции: оно символизировала Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. И этот ритуал жив до сих пор: стоит только сказать о чем-то хорошем, мы невольно добавляем "тьфу-тьфу-тьфу" — на всякий случай.

Почему люди такие суеверные? И так ли это плохо?

Корни странных повседневных ритуалов кроются в особенности человеческого сознания, в том, как мы оцениваем и управляем рисками. Наш мозг неосознанно ищет причинно-следственные связи даже там, где их нет: долгое время это было выигрышной стратегией, лучше ошибиться и построить неверную гипотезу, чем один раз поступить необдуманно и поплатиться жизнью. Сейчас этот механизм может мешать корректно оценивать ситуацию и делать правильные выводы, он также лежит в основе многих когнитивных искажений, например "ошибки подтверждения" и "сверхобобщения".

Означает ли это, что от веры в приметы нужно обязательно избавляться? На самом деле нет: "ритуалы на удачу" действительно повышают уверенность и помогают показывать лучшие результаты. Так, в 2018 году исследователи из Сингапура выяснили, что студенты со "счастливой ручкой" чувствуют себя спокойнее на экзаменах. А британские ученые еще в 2010 году доказали, что подобные обряды улучшают память, концентрацию и даже игру в гольф.

Мария Богрянова