МГУ создаст обсерваторию для поиска жизни во Вселенной совместно с арабскими вузами

Подписание декларации приурочено к первому Российско-арабскому саммиту, который по инициативе президента РФ Владимира Путина пройдет в Москве 15 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российско-арабский консорциум по организации космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска жизни во Вселенной создан по итогам подписания декларации между Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Ассоциацией арабских университетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Документ подписали ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов профессор Амр Эззат Салама. Событие приурочено к первому Российско-арабскому саммиту, который по инициативе президента РФ Владимира Путина пройдет в Москве 15 октября.

"При реализации [проекта] мы рассчитываем на беспрецедентно широкую кооперацию стран, сопоставимую только с международным сотрудничеством по проекту МКС. Впервые в истории инициаторами столь серьезной научной программы становятся университеты. Для нас принципиально значимо, что партнерами МГУ станут именно наши арабские друзья. Это одновременно и знак уважения к арабскому наследию в астрономии, математике и навигации, и наш вклад в деловую повестку [грядущего саммита]", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Инициатива предполагает участие не только университетов, но и исследовательских институтов, промышленных предприятий и космических агентств России и стран арабского мира.

Ассоциация арабских университетов (Association of Arab Universities) - одно из крупнейших региональных межвузовских объединений, работающее в рамках Лиги арабских государств. Она основана в 1964 году по решению лиги. Сегодня организация насчитывает 280 университетов из 22 стран. Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама, которого цитирует пресс-служба МГУ, напомнил, что инициаторы создания консорциума в 2017 году учредили Федерацию российских и арабских университетов.

"Мы рады сотрудничать и развивать отношения между арабскими и российскими вузами. С 2018 года успешно прошли уже четыре съезда ректоров. А в конце этого года в Египте состоится пятый съезд. Принимать этот форум - большая честь. Без сомнения, сегодняшнее подписание декларации о создании космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска признаков жизни будет достойным примером сотрудничества России и арабских стран в космических исследованиях", - отметил он.

Телескоп для поиска обитаемых миров

Консорциум должен стать платформой координации работы по проектированию, созданию и последующей эксплуатации обсерватории, а также сотрудничества в подготовке кадров для развития технологий для космоса.

Основой проекта станут разработки МГУ по созданию и запуску к 2030 году оптического космического телескопа среднего класса для многоволновой прецизионной фотометрии в целях изучения свойств экзопланет. Это оборудование позволит изучать атмосферы экзопланет и выделять кандидаты потенциально обитаемых миров для дальнейших исследований крупными телескопами, создание которых уже запланировано космическими программами различных государств, также пояснили ТАСС в Московском государственном университете.