По словам профессора РАН, модификация катионных липосом экзосомами увеличивает эффективность доставки мРНК на 30-35% в мезенхимные клетки сердца in vitro

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Гибриды липосом и экзосом очень перспективны в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку липосомы обеспечивают стабильность и возможность включения терапевтических агентов, а экзосомы выступают в качестве естественных носителей биоактивных молекул, улучшая адресную доставку. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор РАН Андрей Васин.

Липосомы - это искусственные везикулы, которые могут инкапсулировать терапевтические вещества, такие как лекарства или факторы роста, и доставлять их к пораженным клеткам. Экзосомы - это естественные внеклеточные везикулы, которые выделяются клетками и переносят сигнальные молекулы, такие как РНК и белки, между клетками. Гибридные системы могут доставлять лекарства непосредственно к поврежденным тканям сердца, минимизируя побочные эффекты.

"Модификация катионных липосом экзосомами увеличивает эффективность доставки мРНК на 30-35% в мезенхимные клетки сердца in vitro и на 20% в сердце мыши in vivo, при этом снижается доставка мРНК в печень при внутривенном введении in vivo", - говорится в презентации эксперта. В беседе с журналистами он отметил, что в настоящее время активно разрабатываются "кандидатные" материалы на основе мРНК для лечения заболеваний сердечно сосудистой системы.