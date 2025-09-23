Исследование продемонстрировало методологические проблемы в области изучения гормональных маркеров социального взаимодействия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские ученые выявили серьезные методологические проблемы при изучении влияния гормона окситоцина на межличностные взаимодействия во время проверки одной из популярных гипотез, связанных с данным веществом. Это говорит о необходимости радикального пересмотра подходов к изучению "гормона доверия", сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Исследование продемонстрировало методологические проблемы в области изучения гормональных маркеров социального взаимодействия: до сих пор нет строгих процедур сбора данных. Предыдущие работы описывают эксперименты недостаточно детально, что создает проблемы воспроизводимости", - отмечают младший научный сотрудник НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Элина Цигеман-Горенко и ее коллеги, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при проверке популярной гипотезы о том, что уровень гормона окситоцина в организме человека может сильно повышаться при синхронном взаимодействии людей. По мнению сторонников этой идеи, данный феномен может объяснять то, почему живое общение воспринимается как более качественное по сравнению с онлайн-конференциями и прочими дистанционными формами общения.

Российские исследователи проверили, так ли это на самом деле, для чего они попытались воспроизвести результаты одного из первых экспериментов в данной области, который был проведен еще в 2017 году. В его рамках добровольцы взаимодействовали с незнакомым человеком, причем одна группа испытуемых повторяла его движения, а другая - намеренно делала отличающиеся жесты. До начала эксперимента и после пяти минут подобного общения ученые замеряли доли окситоцина и отслеживали перемены в его концентрации.

Также ученые провели расширенную версию этого эксперимента. В его рамках друг с другом общались знакомые друг другу люди, а также при этом уровень окситоцина замерялся не только в начале и конце наблюдений, но и во время взаимодействий. Последующий анализ и тех, и других опытов показал, что синхронные взаимодействия между добровольцами не вели к росту концентрации окситоцина.

Вместо этого ученые обнаружили в рамках расширенного эксперимента, что асинхронность взаимодействий снижала концентрацию гормона и при этом добровольцы оценивали их как более сложные и стрессовые. Это говорит о том, что комфорт и когнитивная легкость общения связаны со слаженностью поведения, а не с ожидаемым "гормональным всплеском доверия", что ставит под сомнение существующие подходы по изучению функций окситоцина и выводы ранее проведенных исследований, подытожили Цигеман-Горенко и ее коллеги.

Об окситоцине

Окситоцин представляет собой гормон, который вырабатывается организмом людей и животных при постоянном общении со "второй половиной" или при выращивании потомства. Изначально ученые считали, что он отвечает исключительно за включение "программы материнства" и отношения между полами, однако впоследствии они обнаружили, что гормон воздействует на многие другие аспекты поведения людей и животных, в том числе на их доверчивость и подверженность действию алкоголя.