ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии провело успешные испытания прототипа электромагнитной рельсовой пушки. Об этом объявило технологически-логистическое агентство оборонного ведомства, которое занимается разработкой этого типа вооружения.

Пушка была установлена на экспериментальном судне Asuka Морских сил самообороны Японии. Как сообщается, испытания проходили в июне - июле этого года. Впервые пушка использовалась для нанесения удара по другому кораблю на большом расстоянии. Скорость полета электромагнитного заряда составила порядка 2,3 км в секунду. Более подробную информацию о том, как продемонстрировала себя рельсовая пушка в ходе испытаний, обещают представить в ноябре этого года.

Рельсовая пушка (рельсотрон) - это электромагнитный ускоритель, который без взрывчатки разгоняет до огромной скорости снаряд вдоль двух металлических направляющих. Предполагается, что такое оружие имеет большую дальность и точность, может быть использовано для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые. Ранее сообщалось, что таким оружием предполагается оснастить японские военные корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis.

Разработка рельсовой пушки началась в Японии в 2016 году. В 2023 году был испытан ее уменьшенный прототип, установленный на корабль. В этот раз проводилось испытание установки длиной около 6 метров и весом примерно 8 тонн. При разработке такого оружия Токио сотрудничает с военными ведомствами и исследовательскими организациям Германии и Франции, а также использует материалы США.