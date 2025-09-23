Доктор физико-математических наук отметил широкий спектр применения ускорителей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Производство медицинских ускорителей должно стать серийным. Об этом заявил директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации "Росатом", член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук Виктор Ильгисонис, выступая в Санкт-Петербурге на ХХIХ Международной российской конференции по ускорителям частиц.

"Необходим переход к серийному производству ускорителей для медицинских целей. Одновременно с развитием техники расширяется и спектр ее применения. <…> Необходимо подчеркнуть, что область возможного применения ускорителей весьма широка. Помимо медицины, это промышленность, обработка материалов, машиностроение, специальный неразрушающий контроль, обработка семенного материала и продукции в сельском хозяйстве", - сказал в своем выступлении ученый.

В конференции, как отмечает пресс-служба Росатома, приняло участие рекордное количество специалистов в области ускорительной физики из России, Белоруссии, Китая и других стран - более 350 ученых. Они представляли институты Российской академии наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны Национальной академии наук Беларуси, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и другие организации.

Ученые обсудили развитие ускорительной науки и технологий, планы по модернизации существующих ускорительных установок и строительству новых, проекты ускорителей для фундаментальных и прикладных исследований. Участики представили около 300 устных и стендовых докладов.