МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Медики Великобритании и Китая обнаружили, что присутствие в воздухе значимого количества оксида азота и аэрозолей, которые выделяются при сжигании топлива, способствует снижению остроты зрения у школьников младших и средних классов. Об этом сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.

"Мы открыли свидетельства того, что чистый воздух не только улучшает здоровье органов дыхания, но и органов зрения. Проведенные нами наблюдения указывают на то, что улучшение качества воздуха может быть одной из стратегий по защите зрения детей, что в особенности касается тех лет, когда их глаза наиболее уязвимы к развитию близорукости и других нарушений зрения", - заявил профессор Бирмингемского университета Ши Цзунбо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к этому выводу при наблюдениях за состоянием здоровья почти 30 тыс. школьников, проживающих на территории Тяньцзиня, одного из крупных китайских городов на северо-востоке КНР. Во время эксперимента ученые измерили остроту зрения учеников младших и средних классов, изучили состояние их глаз и определили уровень загрязнения в тех частях города, где они проживали и учились.

Эти данные, а также информацию об образе жизни и предрасположенности участников наблюдений к развитию близорукости исследователи проанализировали при помощи созданной ими системы машинного обучения. Она помогла медикам отделить действие генетических и культурно-экономических факторов от того, как на частоту развития близорукости влияло экологическое состояние окружающей среды.

Проведенные ИИ расчеты показали, что два экологических фактора - загрязненность воздуха аэрозолями и оксидом азота - оказывали небольшое, но значимое влияние на остроту зрения детей. Это проявлялось в том, что дети, жившие в экологически чистых районах Тяньцзиня, в среднем обладали остротой зрения в 4,67 балла по логарифмической шкале (примерно 0,5 по принятым в РФ оптометрическим таблицам), тогда как в среднем для всех участников наблюдений этот показатель составлял 4,63 балла (около 0,4 по принятым в РФ таблицам).

По словам ученых, этот эффект наиболее выражен среди учащихся начальных классов. Соответственно, улучшение качества воздуха в Тяньцзине позволит повысить среднюю остроту зрения среди данной категории китайских школьников с текущих 4,74 балла (чуть выше 0,5 по меркам РФ) до 4,83 балла (около 0,6 по меркам РФ). Это подчеркивает важность принимаемых мер по улучшению качества воздуха в городской среде в КНР, подытожили ученые.