Препарат защищает от сальмонеллеза и колибактериоза, рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Генетики Белгородского государственного национального исследовательского университета совместно с учеными Ставропольской биофабрики и Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН впервые создали уникальную бактерию и вакцину на ее основе от сальмонеллеза и колибактериоза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Генетики НИУ "БелГУ" внесли вклад в создание универсальной вакцины для животных против двух опасных инфекций. <...> Ученым впервые в России удалось создать уникальный штамм бактерии Salmonella enteritidis R-6 ecp-schomo, который одновременно защищает от двух патогенов, имеющих большое значение для птицеводства и животноводства", - отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день вакцинация животных от сальмонеллеза и колибактериоза проводится отдельно. Новый препарат поможет привить животных одной вакциной сразу от двух инфекций. Универсальная вакцина повышает эффективность профилактики сальмонеллеза и колибактериоза у животных, а также снижает затраты на производстве.

Как объяснили в пресс-службе, новый штамм стал модифицированной версией обычной бактерии Salmonella enteritidis. Ученые добавили в ее геном фрагмент плазмиды, содержащий участок ДНК бактерии ecpABCD штамма Escherichia coli 388. Клетки нового штамма активно вырабатывают белки этого участка ДНК, создавая у животных стабильный иммунитет к возбудителям инфекций сальмонеллеза и колибактериоза.

"Объединенный центр генетических технологий НИУ БелГУ выступил в роли научного руководителя и технологического интегратора проекта, сумев правильно интерпретировать запрос индустрии, трансформировать его в научный проект и собрать междисциплинарную команду исполнителей, которая успешно его реализовала", - рассказал директор центра Алексей Дейкин о вкладе ученых вуза в разработку инновационной вакцины.

Как отметили в пресс-службе, вакцина успешно прошла стадию опытно-контрольных испытаний и готовится к регистрации в Министерстве сельского хозяйства России. Разработкам выдан приоритет на получение патента на изобретение в РФ, а новый штамм Salmonella enteritidis R-6 ecp-schomo был передан на временное хранение во Всероссийскую коллекцию микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени академика Г. К. Скрябина под номером BKMB-3828D".