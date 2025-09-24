По словам профессора, текущий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями в России составляет около 50-60 млн случаев ежегодно

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Разработка новых вакцин против ряда вирусных и бактериальных патогенов должна быть в приоритете у исследователей РФ. Таким мнением с журналистами поделился профессор, академик РАН Сергей Нетесов.

"Нашей стране необходимы вакцины против респираторно-синцитиального вируса и большего числа серотипов менингококковой инфекции. Их надо разрабатывать, испытывать и внедрять. Бактериальная инфекция подчас протекает скоротечно и не поддается излечению антибиотиками", - сказал эксперт, отметив, что в стране нет вакцин против модифицированных форм ковида.

Академик РАН отметил, что риновирусов всегда много, но их серотипов около 100, и их соотношение год от года никто не изучает. Но и госпитализаций с ними совсем немного. Доля же вирусов парагриппа остается значительной, но их практически не изучают.

По словам профессора, текущий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями в России составляет около 50-60 млн случаев ежегодно, что значительно превышает официальные данные. Подтипы вирусов гриппа типа А чередуются год от года. И этой осенью весьма вероятна новая смена вирусов гриппа А - в сторону подтипа H3N2.