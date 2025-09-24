Рабочее совещание по теме состоялось между Советом Безопасности России и Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) России рассматривает возможность использовать отечественные разработки ученых по математическому моделированию для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

"Проведено рабочее совещание по вопросам применения в сфере обеспечения национальной безопасности разработанных Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) методов многомерного статистического анализа и математического моделирования социально-экономических процессов", - сказано в сообщении.

Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин представил наработки института по расчету интегральных показателей (индексов) национальной силы и национальной безопасности, позволяющих проводить сравнение 193 стран - участниц ООН с использованием открытых данных.

На совещании были рассмотрены возможности использования представленных методов и алгоритмов для вычисления интегральных показателей, отражающих ситуацию в области реализации стратегических национальных приоритетов, а также перспективные направления сотрудничества Совета Безопасности с ЦЭМИ РАН, отметили в пресс-службе.