На промышленном оборудовании впервые "напечатаны" кремниевые квантовые биты

Это открывает дорогу для серийного производства кремниевых квантовых компьютеров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Австралийские физики впервые создали кремниевые квантовые биты, совершающие минимум случайных ошибок при ведении расчетов, при помощи уже существующих промышленных технологий, которые используются при производстве обычной электроники. Это открывает дорогу для серийного производства кремниевых квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба университета Нового Южного Уэльса (UNSW).

"До настоящего времени у нас не было уверенности в том, что мы сможем достичь в условиях промышленного производства той точности работы кубитов, которая была характерна для этих устройств, изготовленных в лаборатории. Проведенные нами опыты четко показали, что наша методика изготовления кубитов полностью совместима с теми технологическими процессами, которые применяются при производстве микрочипов уже несколько десятилетий", - заявил профессор UNSW Эндрю Дзурак, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые из университета несколько десятилетий разрабатывают компоненты, необходимые для сборки полноценного твердотельного квантового компьютера. За это время они успели создать кубиты на базе одиночных атомов фосфора и кремния, а также использовали подобные структуры для создания первых твердотельных вычислительных модулей, способных совершать квантовые логические операции.

Недавно австралийским физикам удалось создать управляющие системы, которые позволяют одновременно считывать и записывать данные в миллионы ячеек памяти квантового компьютера, а также добиться того, что созданные ими кубиты совершают ошибки при проведении расчетов с вероятностью меньшей чем 1%. Это заставило ученых приступить к работе над адаптацией созданных ими систем для их промышленного производства.

Для этого ученые заручились поддержкой инженеров из европейского Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC), совместно с которыми они адаптировали разработанные профессором Дзураком и его коллегами для изготовления при помощи промышленного оборудования, установленного на территории IMEC. Используя эти установки, физики "напечатали" четыре двухкубитных квантовых чипа на промышленных кремниевых пластинах и всесторонне изучили их рабочие характеристики.

Последующие тесты показали, что все четыре устройства были способны совершать однокубитные и двухкубитные операции с 99% уровнем точности, причем время жизни кубитов составляло несколько десятков микросекунд. Этого хватит для осуществления большого числа логических операций при проведении сложных вычислений, что подтверждает возможность использования уже существующих технологий из мира полупроводниковой промышленности для изготовления твердотельных квантовых компьютеров, подытожили ученые.