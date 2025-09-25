Транспортное средство планируется создать путем скрещивания электрофойла с электросамокатом

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Студенты Тверского государственного университета (ТвГУ) разрабатывают электрический скутер, позволяющий перемещаться по воде со скоростью до 40 км/ч. Транспортное средство планируется создать путем скрещивания электрофойла с электросамокатом, рассказал ТАСС студент ТвГУ Илья Воронов.

"Проект создания электрического скутера на подводных крыльях родился, когда мы узнали о существовании электрических досок на подводных крыльях - электрофойлов. Мы подумали, что большее распространение этих досок сдерживает высокая сложность катания на них и необходимость длительного обучения. Тогда появилась идея скрестить электрофойл с электросамокатом, учитывая, насколько популярны последние", - поделился собеседник агентства.

Ожидаемый вес водного электроскутера - 30-35 кг, максимальная скорость - 35-40 км/ч. "Размер чуть больше, чем у электросамоката. Скутер будет разборным, поместится в багажник автомобиля. Управлять им смогут обычные неподготовленные люди", - пояснил Воронов.

Он уверен, что подобное транспортное средство будет интересно представителям прокатного бизнеса, а также любителям активного отдыха на воде. На данный момент создана 3D-модель водного скутера, воплотить в жизнь проект студенты планируют на средства Фонда содействия инновациям.