В Томске разработали новый состав керамики для металлургии и машиностроения

ТОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Оптимальный состав технической керамики на основе корунда (оксида алюминия), который обладает исключительной прочностью, твердостью и износостойкостью, разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Такой материал востребован в металлургии, машиностроении, а также нефтегазовой, строительной и других отраслях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Техническая керамика на основе корунда широко применяется в науке и технике: от изоляторов и подложек интегральных схем до фильер, форсунок, торцевых уплотнений и режущего инструмента. То есть везде, где нужна высокая твердость, абразивная и химическая стойкость, превосходные изолирующие свойства и стабильные параметры диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Нам удалось получить оптимальный состав вакуумплотной корундовой керамики с мелкозернистой плотноупакованной структурой, обеспечивающей повышенные твердость и прочность", - сказал старший научный сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии физико-технического факультета (ФТФ) ТГУ, руководитель проекта Михаил Григорьев.

Исследователи отмечают, что техническая керамика превосходит по эксплуатационным характеристикам - плотности, прочности на изгиб, модулю упругости и твердости - стандартные отечественные аналоги и не уступает импортным. Ученые выпустили первые образцы продукции. Уже достигнуто стабильное качество керамики и отработана технология нанесения глазури и центробежной галтовки. Эти процедуры позволяют добиться зеркальной поверхности с шероховатостью, близкой к нулю, что не только улучшает внешний вид изделия, но и увеличивает его срок службы в абразивных средах в два раза.

В настоящее время сотрудники лаборатории ФТФ ТГУ способны проводить полный цикл производства изделий из новой технической керамики с высочайшим качеством получаемой поверхности и точностью до 0,05 мм. Лаборатория успешно сотрудничает с промышленными партнерами, в том числе компаниями "ЗПП", "НИИПП", а также НПЦ "Полюс" и несколькими предприятиями кабельного производства.

"Мы способны в кратчайшие сроки разработать и запустить мелко- и среднесерийное производство изделий по чертежам заказчика, используя отечественное сырье и оборудование. На сегодняшний день к нам приходит большое количество запросов от промышленников. В основном, они направлены на импортозамещение, когда необходимо заменить изношенные детали машин импортного производства, комплектующие на которые стало невозможно закупать из-за санкций", - отметил Григорьев.

Ученые разрабатывают техническую керамику на базе научного центра мирового уровня "Новые материалы специального назначения", координатором которого является ТГУ. Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта вуза "Малотоннажная химия и новые материалы" при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030".