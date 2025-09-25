Специалисты Института биологии южных морей РАН выяснили, что кормовые добавки из зеленой микроводоросли спирулины укрепляют здоровье моллюска

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН выяснили, что кормовые добавки из зеленой микроводоросли спирулины стимулируют иммунитет и укрепляют здоровье промысловых устриц, что в будущем может сыграть значительную роль при организации отечественных питомников этого моллюска, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В нашем исследовании мы проводим экспериментальную оценку влияния водного экстракта фикобилипротеинов из спирулины, который получают сотрудники нашего института, на здоровье взрослых устриц. <…> Эксперимент показал, что экстракт фикобилипротеинов оказывает положительное воздействие на клеточный иммунитет взрослых устриц уже спустя два-три дня после его включения в рацион моллюсков. <…> Мы также доказали, что помимо своей эффективности в качестве стимулятора врожденного иммунитета экстракт из спирулины обладает крайне низкой токсичностью для устриц. Высокие концентрации этой добавки дают положительный эффект уже спустя сутки", - приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Александры Андреевой.

Поясняется, что такие результаты делают средство перспективным для применения в отечественных устричных питомниках. "В настоящий момент одним из факторов, ограничивающих рост аквакультуры устриц на черноморском побережье России, является проблема получения молоди в питомниках. <…> Гигантская устрица не встречается в естественных популяциях Черного моря, а спат (молодняк устриц - прим. ТАСС), выращиваемый на фермах, имеет преимущественно импортное происхождение", - уточнили в пресс-службе.

Одна из ключевых сложностей при получении спата в российских питомниках связана с тем, что на период размножения устрицы-родители изымаются из естественной среды и содержатся в бассейнах. Но связанные с этим мероприятия и смена среды ведут к стрессу и резкому ухудшению здоровья маточного стада, что снижает эффективность размножения. "Последствия стресса, вызванного внезапной сменой условий обитания, важно устранять перед размножением и оперативно", - подчеркивается в сообщении.

По данным министерства, предложенный в ФИЦ ИнБЮМ экстракт может решить эту задачу и облегчить состояние устриц, если применять его как кормовые добавки. Работая в рамках гранта Российского научного фонда, рассчитанного на 2024-2027 годы, команда ученых уже определила, какие концентрации вещества безопасны для организма устриц. Сейчас, на втором году проекта, получены данные о положительном влиянии пигментов спирулины на иммунную систему моллюсков. В следующем году специалисты запланировали изучить антиоксидантные свойства экстракта и оценить эффективность протекторных свойств пигментов спирулины для организма устрицы.

"Известно, что эти пигменты обладают широким спектром биологической активности и широко применяются в качестве иммуностимуляторов для человека и животных. Однако в аквакультуре двустворчатых моллюсков эти полезные вещества спирулины пока используются ограниченно", - добавили в Минобрнауки.