МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские ученые создали подход, позволяющий использовать системы ИИ для ускоренной разработки нанотел - компактных и оптимизированных версий антител, заставляющих Т-клетки активнее бороться с опухолями и уничтожать раковые клетки. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Сбербанка.

"Совместная работа ученых Сбера и наших коллег из Института биохимии РАН показала, что ИИ способен проектировать более эффективные антитела, хотя их сложнее моделировать, чем структуру белков. Исследование приводит к прорыву в создании лекарственных препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний", - прокомментировал открытие директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Глеб Гусев, чьи слова приводит пресс-служба Сбера.

Такая система ИИ была разработана российскими учеными при проведении исследования, нацеленного на создание так называемых нанотел - компактных версий антител, способных более эффективно соединяться с молекулами-"мишенями" на поверхности клеток. В этом случае специалисты из ведущих российских вузов и институтов РАН пытались подобрать оптимальную структуру для нанотел, активирующих рецептор CD137.

Он играет важную роль в регуляции активности Т-клеток, в том числе их взаимодействий с опухолями. За последние годы ученые уже создали несколько моноклональных антител, способных соединяться с рецепторами CD137, однако все подобные средства продемонстрировали низкую эффективность и высокую токсичность в рамках клинических испытаний. Российские ученые предположили, что этих проблем можно избежать, если использовать нанотела для активации рецептора CD137.

Ученые использовали генеративные методы искусственного интеллекта, с помощью которых последовательно улучшались расчетные свойства нанотел и прогнозировались наиболее удачные структуры биологических соединений. Лабораторный синтез и анализ полученных структур, выполненные в Институте биохимии РАН, частично подтвердили расчетные свойства разработанных молекул и эффективность использования искусственного интеллекта для проектировки нанотел.

Как отмечается в сообщении, предложенный российскими исследователями подход позволит фармацевтическим компаниям создавать новые молекулы в цифровой среде еще до лабораторных испытаний. Это существенным образом сократит финансовые риски и издержки, позволит быстрее создавать новые препараты, нацеленные на борьбу с опухолями, подытожили ученые.