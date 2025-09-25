В Роскосмосе подчеркнули, что оба разработанных двигателя работают на ксеноне и криптоне - инертных газах, которые идеально подходят для длительного хранения и эксплуатации в космическом пространстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Центра Келдыша" (входит в Роскосмос) завершили разработку и провели испытания двух плазменных двигателей высокой мощности, которые способны обеспечить межпланетные перелеты. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Центр Келдыша" успешно завершил разработку и испытания двух плазменных двигателей высокой мощности, не имеющих аналогов в мире. Эти двигатели призваны стать ключевым элементом перспективных транспортно-энергетических модулей, способных обеспечить межпланетные перелеты, включая миссии к Луне, Марсу и дальним объектам Солнечной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый образец - холловский двигатель КМ-50М создан с применением современной технологии магнитного экранирования, что обеспечивает ресурс его работы свыше 20 тыс. часов, а второй двигатель - ИД-750 демонстрирует еще более впечатляющие показатели и обеспечивает ресурс работы свыше 50 тыс. часов.

В Роскосмосе подчеркнули, что оба разработанных двигателя работают на ксеноне и криптоне - инертных газах, которые идеально подходят для длительного хранения и эксплуатации в космическом пространстве.

В госкорпорации также добавили, что переход к плазменным двигателям открывает новые горизонты и придает проектам межпланетного освоения коммерческую привлекательность. "Применение новых двигателей позволит значительно увеличить массу доставляемого полезного груза, сократить сроки межпланетных перелетов и сделать возможной реализацию проектов по созданию орбитальных буксиров, добыче гелия-3 на Луне и развитию коммерческих направлений, включая космический туризм", - сказали там.