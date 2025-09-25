Мечта человечества зажечь искусственное солнце на планете рано или поздно состоится, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом"

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду на то, что людям удастся зажечь на Земле искусственное солнце даже при жизни его поколения. Об этом он заявил в интервью "НЬЮМ ТАСС".

"Мечта человечества зажечь искусственное солнце на планете, на мой взгляд, рано или поздно состоится. Очень надеюсь, что не только ваше, но и мое поколение это увидит", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос корреспондента Евгения Гришина.

Мечты об искусственном солнце, которое сможет заменить настоящее Солнце, когда оно станет гаснуть, или даст человечеству дополнительный сверхмощный источник света и тепла там, где их не хватает, были свойственны людям на протяжении долгого времени. Недавно в Китае неофициального названия "Искусственное Солнце" удостоилась ядерная установка под названием "Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак" (ЕАST).

Китайский токамак был запущен в 2006 году. В январе 2025 года специалисты Института физики плазмы Академии наук Китая, по сообщению агентства "Синьхуа", достигли на нем непрерывной работы плазмы при высокой температуре в течение 1 066 секунд, что являлось мировым рекордом. Прежний рекорд был установлен также на EAST в 2023 году и составил 403 секунды.

Гендиректор Росатома в своем интервью напомнил также о достижениях в отечественной атомной отрасли в последние годы. Это переход от третьего поколения атомной энергетики к четвертому. Таким образом атомщики замыкают топливный цикл, многократно используют делящиеся материалы в топливном цикле, не выбрасывая их и не захоранивая. Они используют и нынешние водо-водяные реакторы, и реактор следующего поколения на быстрых нейтронах.

"Точно так же важно и то, что мы идем от ядерных к термоядерным технологиям, строим токамаки и ждем вот этого этапа перехода термояда из экспериментального измерения в измерение энергетическое", - отметил Лихачев.