Ученые активно исследуют возможности других изотопов - свинца-212 и тория-227, а радий-223 уже широко используется при метастатическом раке предстательной железы, поскольку накапливается в костной ткани и позволяет прицельно воздействовать на метастазы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Актиний-225 и тербий-161 сегодня рассматриваются как ключевые радионуклиды для прецизионной радионуклидной терапии, сообщил ТАСС директор Института ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба Валерий Крылов.

"С точки зрения физики наиболее мощным поражающим воздействием на клетку обладают альфа-излучатели. На этом и построена идея: необходимо взять альфа-излучающий радионуклид, присоединить его к транспортной молекуле и доставить прямо в опухолевую клетку. Самый популярный сейчас радионуклид - актиний-225", - сказал Крылов.

По его словам, ученые активно исследуют возможности других изотопов - свинца-212 и тория-227, а радий-223 уже широко используется при метастатическом раке предстательной железы, поскольку накапливается в костной ткани и позволяет прицельно воздействовать на метастазы.

Особое внимание, отметил эксперт, привлекает тербий-161. Этот радионуклид сочетает бета-излучение с эмиссией АЖ-электронов, что обеспечивает двойной поражающий эффект. "Бета-частицы обладают кроссфайер-эффектом и воздействуют не только на пораженную клетку, но и на соседние. АЖ-электроны, в свою очередь, имеют очень короткий пробег, но мощное локальное действие. Поэтому молекулы на основе тербия считаются крайне перспективными", - уточнил Крылов. Он добавил, что разработки в этой области ведутся синхронно с мировыми исследованиями. "Наверное, нет смысла изобретать велосипед, важно идти по понятной дороге, которую используют ведущие центры в мире", - заключил он.

По данным Росатома, актиний-225 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных таргетных радиофармацевтических препаратов. Такие препараты демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии целого ряда онкологических заболеваний, воздействуя не только на клетки в первичном очаге, но и на метастазы.

"Росатом" выступает единственным производителем и поставщиком актиния-225 в России и контролирует около 40% мирового рынка поставок. При этом около 30% радиофармпрепаратов на основе лютеция-177 в мире производятся из российского сырья.