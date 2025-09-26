Доказано существование театра в древней Тамани

При раскопках древнегреческого полиса Фанагории нашли фрагмент актерской маски сатира

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Часть актерской маски сатира найдена при раскопках древнегреческого полиса Фанагории, что позволило археологам доказать существование театра на Таманском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Вольное дело".

"В том, что в Фанагории был театр, нет ни малейших сомнений. Мы предполагаем, что он располагался на холме, откуда открывается красивый вид на море и современную Керчь - древнегреческий Пантикапей, столицу Боспорского царства", - цитирует пресс-служба фонда руководителя Фанагорийской экспедиции Владимира Кузнецова.

Уточняется, что фрагмент маски относится ко II веку до н. э. Находка сохранила левую часть лица сатира: большое ухо, выступающие скулы, глаз со зрачком в виде сквозного отверстия и густую бороду. По ярким краскам археологи определили, что это маска актера новой комедии. Размеры маски указывают на то, что она была настоящим театральным реквизитом - почти 30 см в длину.

"Ранее в Фанагории находили небольшие ритуальные маски высотой до 10 см - две маски сатиров и одну - комического актера. Их крепили к деревянным столбам и устанавливали в святилищах с просьбой об исцелении и выполнении других желаний", - отмечено в сообщении.

Уточняется, что маска обнаружена в центральной части города.

Древний город Фанагория просуществовал более 1 500 лет и был столицей азиатской части Боспорского царства, древнейшего государственного образования на территории России. Его раскопки ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело". Сегодня это крупнейший в стране античный памятник. Среди самых выдающихся находок Фанагорийской экспедиции - дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль.