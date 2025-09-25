Первый произойдет в ночь на 9 октября, второй - с 20 на 21 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Осенние метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут пика активности в октябре. Первый звездопад прольется в ночь на 9 октября, второй - с 20 на 21 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Два метеорных потока достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 8-9 октября - Дракониды, 20-21 октября - Ориониды", - сообщили ТАСС в планетарии.

Активность первого потока возрастет до 15 метеоров в час, интенсивность второго звездопада октября будет на уровне 20 метеоров в час.

"Лучшими для наблюдений станут Ориониды, так как их пик придется на новолуние", - уточнили астрономы, добавив, что наблюдению Драконид помешает свет от почти полной Луны.