В Москве в октябре световой день станет меньше на два с лишним часа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Продолжительность светового дня в Москве в октябре уменьшится на 2 часа 15 минут и к концу месяца составит 9 часов 19 минут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Продолжительность светового дня за октябрь уменьшится с 11 часов 34 минут до 9 часов 19 минут. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца уменьшится за это время с 31 до 20 градусов", - сказали ТАСС в планетарии.

Солнце в течение октября будет перемещаться по созвездию Девы. Наблюдать его поверхность можно в любой телескоп, защищенный специальным солнечным фильтром, защищающим глаза от ожогов.