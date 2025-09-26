Оригинальная конструкция захвата и фиксации шовной нити обеспечивает облегченную зарядку и перезарядку иглы, снижает риск травмирования рук медицинского персонала

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Игла-кондуктор, которая была разработана российскими учеными и позволяет более бережно сшивать раны при минно-взрывных травмах, успешно прошла апробацию в госпиталях в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал ТАСС младший научный сотрудник Нижегородского государственного технологического университета (НГТУ) Виталий Кузин на площадке ХXI Международного салона изобретений и новых технологий "Новое время", который проходит в Севастополе.

В апреле 2025 года в Минобрнауки сообщили, что ученые этого вуза совместно с военными медиками создали хирургическую иглу особого типа. Оригинальная конструкция захвата и фиксации шовной нити обеспечивает облегченную зарядку и перезарядку иглы, снижает риск травмирования рук медицинского персонала, исключает излишнее повреждение сшиваемых тканей, а также позволяет сократить время операций.

"Игла-кондуктор не имеет аналогов. В госпиталях уже проводилась апробация. Конкретно эти иглы уже проходили [апробацию] на передовой. Положительные отзывы, так как этот способ действительно позволяет сократить риски дополнительного травмирования, более бережно работать с тканями", - сказал Кузин.

Он пояснил, что игла позволяет скреплять края раны специальными хомутами, диаметр которых больше, чем у традиционного шовного материала, что позволяет не стягивать кожу вокруг раны до травмоопасного состояния.

"Такая игла нужна, когда происходит минно-взрывная травма: при травматической ампутации конечности края раны очень неровные, и при сшивании их может происходить излишнее стягивание, что может привести к дополнительным повреждениям тканей. И было предложено использовать в полевых условиях, когда нужно срочно оказать помощь, такую иглу-кондуктор и нейлоновые стяжки", - уточнил собеседник агентства.

Кузин подчеркнул, что внедрение такого хирургического инструмента было бы актуально, так как значительная доля поступающих к хирургам в прифронтовых госпиталях - раненые именно с таким типом травм. В настоящее время разработка запатентована, сейчас НГТУ и Приволжский исследовательский медицинский университет, ученые которого также участвуют в проекте, пока реализуют его своими силами, но в будущем может появиться и промышленный партнер.

О салоне

ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое время" проходит в Севастополе 25-27 сентября. Его организатором выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов при поддержке правительства Севастополя. Свои разработки представляют инновационные компании, организации науки и образования, индивидуальные изобретатели из разных регионов РФ.