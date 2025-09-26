Росатом: в России стартовала программа по применению квантовых вычислений

Корпорация начала работать по программе пилотных внедрений еще три года назад, заявила директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росатом начал реализацию масштабной программы по практическому применению квантовых вычислений. Об этом заявила директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева в интервью телеканалу "Россия-24" на полях международного форума World Atomic Week.

Она отметила, что Росатом начал работать по программе пилотных внедрений еще три года назад, и упомянула лидирующий проект "Прорыв", направленный на реализацию замкнутого ядерного топливного цикла и развитие технологий IV поколения.

"Сейчас стартует уже такая большая, масштабная программа, которая включает в себя несколько десятков пилотных проектов, по итогам которой мы сможем подтвердить, я надеюсь, большое количество гипотез возможного практического применения квантовых вычислений", - добавила Солнцева.

По ее словам, многие компании проявляют интерес и включаются в эту программу. Как подчеркнула Солнцева, Росатом в свою очередь проводит образовательные семинары, на которых обсуждается, какие стратегические преимущества может получить компания от применения квантовых технологий в целом, а также какие могут быть шаги, чтобы стать "квантовыми пользователями".

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.