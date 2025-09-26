Мероприятие пройдет с 26 по 28 ноября на федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 5,5 тысяч человек, в том числе из 70 иностранных государств, примут участие в Конгрессе молодых ученых (КМУ), который пройдет с 26 по 28 ноября 2025 года на федеральной территории "Сириус". Об этом сообщает Фонд Росконгресс.

Как отмечается в сообщении, в конгрессе традиционно примут участие представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники из России и других стран. "На сегодняшний день подано уже более 5 500 заявок на участие, в том числе из 70 иностранных государств", - говорится в сообщении.

В дискуссионную программу КМУ входит более 150 мероприятий, в том числе круглые столы, сессии, дискуссии и образовательные мероприятия. А также проходит выставка, где более 50 крупнейших компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций представляют современные российские технологии. Среди них Росатом, Ростех, "Сбер", "Яндекс", "Сибур", "Фосагро", "Газпромнефть", "Альфа-банк". Разработки представят НИЦ "Курчатовский институт", Московский инновационный кластер, Российский научный фонд, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, сервис по подбору научного оборудования "Наша лаба", региональные научно-образовательные центры и научные организации: Евразийский НОЦ, НОЦ Тулатех, НИУ ВШЭ.

"Конгресс молодых ученых - это площадка для конструктивного международного диалога и создания тесных связей между учеными из разных стран. С каждым годом на Конгресс молодых ученых приезжает все больше иностранных участников. Традиционно большие делегации приезжают из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Сирии, Египта, Армении, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, ЮАР и других африканских стран. Деловая программа Конгресса включает широкий круг вопросов, актуальных для развития науки и привлечения в сферу науки талантливой молодежи в разных странах. Также площадка Конгресса предоставляет возможности для установления новых связей, обмена опытом и формирования международных научных команд по различным направлениям", - приводятся в сообщении слова руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.